Tschechischer Teenager Jilek holt Gold über die 10.000 m

Der tschechische Teenager Metodej Jilek hat sich in den olympischen Eisschnelllauf-Wettkämpfen Gold über die 10.000 m der Männer gesichert.

Der 19-Jährige siegte am Freitag mit einer Zeit von 12:33,43 Minuten vor dem Polen Vladimir Semirunniy (+5,65 Sek.). Bronze ging an den niederländischen Altmeister Jorrit Bergsma (+7,05). Der Olympiasieger von Sotschi 2014 über die Langstrecke ist mit 40 Jahren mehr als doppelt so alt wie Jilek.

Der Tscheche hatte in Mailand bereits Silber über die 5.000 m gewonnen.

(APA) / Bild: Imago