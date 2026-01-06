Tschofenig gewinnt in Bischofshofen vor Tourneesieger Prevc

Der Slowene Domen Prevc hat die 74. Vierschanzentournee beim Tagessieg von Daniel Tschofenig gewonnen.

Dem 26-Jährigen reichte zum Abschluss in Bischofshofen Rang zwei, um genau zehn Jahre nach seinem Bruder Peter den goldenen Adler zu gewinnen. Der Kärntner Tschofenig siegte am Dienstag in Bischofshofen vor dem slowenischen Gesamt-Triumphator und dem Japaner Ryoyu Kobayashi.

Prevc gewann die Tournee 42,3 Punkte vor Jan Hörl und 45 vor ÖSV-Jungstar Stephan Embacher. Hörl war auch im Vorjahr Tournee-Zweiter gewesen, damals hinter Tschofenig und vor Stefan Kraft.

Starkes ÖSV-Ergebnis um Tagessieger Tschofenig

Bei der 74. Auflage der Tournee hatte aber der auch schon vor Weihnachten im Weltcup groß auftrumpfende Weltmeister Prevc die Nase klar vorne. Der 26-Jährige siegte in Oberstdorf und Garmisch, hinzu kamen zwei zweite Ränge in Innsbruck und am Dreikönigstag. Prevc sorgte zehn Jahre nach dem Erfolg seines Bruders Peter für den dritten slowenischen Gesamtsieg, der erste war Primoz Peterka 1996/97 gelungen. In Bischofshofen musste er sich nach Halbzeitführung noch Tschofenig um 4,1 Zähler geschlagen geben. Hinter Kobayashi (- 4,3 Punkte) folgten mit Hörl, Embacher, Kraft und Manuel Fettner durchwegs Österreicher auf den Plätzen vier bis sieben.

Für Prevc war es der zwölfte Podestplatz in Folge – zum Weltcuprekord des Finnen Janne Ahonen fehlt ihm nur noch ein weiterer Sprung auf das Treppchen.

(SID/Red./APA)

Beitragsbild: Imago.