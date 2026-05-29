TSG Hoffenheim verlängert Vertrag mit Cheftrainer Ilzer
Trainer Christian Ilzer verlängert seinen Vertrag in Hoffenheim. Das hat die TSG am Freitagnachmittag offiziell bestätigt – ohne eine genaue Laufzeit zu nennen.
Andreas Schicker holte den 48-Jährigen im November 2024 von Sturm Graz zur TSG. In 65 Pflichtspielen holte er im Schnitt 1,40 Punkte.
„Chris Ilzer hat herausragende Arbeit geleistet und unsere Mannschaft sportlich auf ein neues Level gehoben“, sagt Schicker und ergänzt: „Chris steht für eine klare Idee von Fußball, für hohe Intensität und eine moderne Führungskultur. Er bringt große Qualität, Leidenschaft und Kompetenz ein. Er hat die TSG mit seinem Team zu einem Top-6-Klub in Deutschland gemacht und dabei zugleich zahlreiche Talente entwickelt und Marktwerte generiert. Deshalb freuen wir uns sehr, den gemeinsamen Weg langfristig fortzusetzen.“
Der Erfolgscoach verlängert 🤝
Die TSG hat den Vertrag mit Cheftrainer Christian Ilzer vorzeitig langfristig verlängert ⤵️
— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) May 29, 2026
Das sagt Ilzer
Auch Ilzer freute sich: „Der Klub bietet hervorragende Bedingungen und verfolgt ambitionierte Ziele. Die jüngste Saison hat gezeigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist und dass wir mit konsequenter Arbeit gemeinsam viel erreichen können“, wird der Erfolgscoach auf der Vereinsseite zitiert.
In dieser Saison landete er mit den Hoffenheimern auf dem fünften Platz und verpasste die Königsklasse nur knapp. Nun folgte die Belohnung in Form einer Vertragsverlängerung.
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