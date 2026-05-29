TSG Hoffenheim verlängert Vertrag mit Cheftrainer Ilzer

Trainer Christian Ilzer verlängert seinen Vertrag in Hoffenheim. Das hat die TSG am Freitagnachmittag offiziell bestätigt – ohne eine genaue Laufzeit zu nennen.

Andreas Schicker holte den 48-Jährigen im November 2024 von Sturm Graz zur TSG. In 65 Pflichtspielen holte er im Schnitt 1,40 Punkte.

„Chris Ilzer hat herausragende Arbeit geleistet und unsere Mannschaft sportlich auf ein neues Level gehoben“, sagt Schicker und ergänzt: „Chris steht für eine klare Idee von Fußball, für hohe Intensität und eine moderne Führungskultur. Er bringt große Qualität, Leidenschaft und Kompetenz ein. Er hat die TSG mit seinem Team zu einem Top-6-Klub in Deutschland gemacht und dabei zugleich zahlreiche Talente entwickelt und Marktwerte generiert. Deshalb freuen wir uns sehr, den gemeinsamen Weg langfristig fortzusetzen.“