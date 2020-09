TSV Hartberg gibt zwei Neuzugänge bekannt

via

Der TSV Hartberg hat kurz vor Saisonstart zwei weitere Neuverpflichtungen bekannt gegeben. Abdoul Said Razack Yoda und Lukas Fadinger werden ab sofort für die Oststeirer auflaufen.

Der 19-jährige Abdoul Said Razack Yoda aus Burkina Faso wechselt von USFA (Union Sportive des Forces Armees) Ouagadougou nach Österreich und ist im Mittelfeld beheimatet. Yoda ist bereits morgen beim Auswärtsspiel in Altach spielberechtigt.

Lukas Fadinger schließt sich ebenfalls der Schopp-Truppe an. Der 19-jährige Weizer, der die Sturm Graz Akademie durchlief war in der Vorsaison an den Zweitligisten SV Lafnitz (24 Spiele) verliehen, wurde vom SK Sturm Graz fix verpflichtet und unterschreibt einen Zweijahresvertrag beim TSV Hartberg.

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: „Zwei junge Spieler mit viel Potenzial und die auf jeden Fall Freude machen werden!“

