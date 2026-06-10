TSV Hartberg präsentiert Trainerteam für kommende Saison

Beim TSV Hartberg nimmt das Trainerteam rund um den Cheftcoach und Technischen Direktor Markus Schopp weiter Formen an.

Wie die Oststeirer bekannt gaben, fungieren Sargon Duran und Manuel Prietl in der kommenden Saison als Assistenztrainer.

Duran war zuletzt eineinhalb Jahre Co-Trainer beim SK Sturm. Der 39-Jährige Wiener und UEFA-Pro-Lizenz Inhaber verfügt schon über viel Erfahrung in seiner Rolle als Assistenztrainer. Prietl rückt von der Amateurmannschaft in die Kampfmannschaft auf.

Christian Dobnik bleibt Tormanntrainer, Christoph Glashüttner übernimmt die Position des Athletiktrainers und Performanceanalysten. Zum Trainingsstart soll ein Spielanalyst das Trainerteam der Hartberger komplettieren.

Bild: TSV Hartberg