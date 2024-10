Tuchel-Hammer? Top-Nationalteam in Gesprächen mit Ex-Bayern-Trainer

Nach Informationen von Sky Sports News befindet sich der englische Verband FA mit Vertretern von Thomas Tuchel in Gesprächen.

Der ehemalige Bayern-Coach ist in der Pole Position, um die Nachfolge von Gareth Southgate als englischer Nationaltrainer anzutreten. Der englische Verband FA hat die Suche nach einem neuen Nationaltrainer in den vergangenen Tagen beschleunigt: Tuchel gilt dabei laut Sky Sports News als erste Wahl, wenngleich viele Details über seinen Vertrag noch geklärt werden müssen.

Aktuell steht Interimstrainer Lee Carsley bei den Three Lions an der Seitenlinie. Nach einer 1:2 Niederlage gegen Griechenland konnte England in der Nations League zuletzt mit 3:1 in Finnland gewinnen.

