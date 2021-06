Tuchels Streichliste: Diese Spieler sollen Chelsea verlassen

Thomas Tuchel steht beim FC Chelsea vor seinem ersten Transfer-Sommer. Gleich mehrere Spieler könnten den amtierenden Champions-League-Sieger verlassen – darunter auch einige bekannte Gesichter.

Nach dem Triumph in der Champions League nimmt Thomas Tuchel an der Stamford Bridge das nächste Ziel ins Visier: den Gewinn der Meisterschaft. Dafür will er den Kader optimieren und verstärken, vor allem in der Offensive fahnden die Blues nach einem Top-Torjäger.

Um Geld zu generieren und Platz zu schaffen wollen sich die Londoner laut der Daily Mail aber zunächst von einigen Spielern trennen. Darunter befinden sich einige Millionen-Flops, die auch schon der Bundesliga aktiv waren.

