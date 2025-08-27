Tumult in Katakomben: Arnautovic nach CL-Aus im Fokus

ÖFB-Torjäger Marko Arnautovic soll nach dem bitteren Aus in der Champions-League-Qualifikation mit Roter Stern Belgrad nach Schlusspfiff in einen Kabinen-Tumult involviert gewesen sein.

Das berichteten serbische Medien nach dem 1:1 im Play-off-Rückspiel der Belgrader am Dienstag beim zypriotischen Meister Paphos FC. Roter-Stern-Trainer Vladan Milojevic beschwerte sich, dass zwei seiner Spieler geschlagen worden waren und sprach von einem „Niveau wie in einer Bauernliga“.

„Während des gesamten Spiels gab es Schlägereien, Probleme auf der Tribüne, zwei unserer Spieler wurden verprügelt“, sagte Milojevic. Danach war Arnautovic in den Katakomben des Stadions in Limassol in Diskussionen verwickelt, wie auf Videobildern des Portals „Telegraf“ zu sehen ist. Zuvor hatte der 36-Jährige in der 56. Minute nach wochenlanger Verletzungspause sein Comeback gefeiert, der Rekordteamspieler konnte aber wie in den bisherigen zwei Kurzeinsätzen für Roter Stern keine entscheidenden Akzente liefern. Der serbische Meister kassierte in der 89. Minute durch ein Traumtor den Ausgleich zum 1:1 und muss nach dem Hinspiel-1:2 in die Europa-League-Ligaphase.

HIGHLIGHTS | FC Pafos – Roter Stern Belgrad | Playoff-Rückspiel

