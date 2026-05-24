Das Stadtderby zwischen den italienischen Traditionsklubs FC Turin und Juventus Turin am letzten Spieltag der Serie A ist aus Gründen der „öffentlichen Sicherheit“ zunächst verschoben und dann mit mehr als einer Stunde Verspätung angepfiffen worden, nachdem einer der Fans von Juventus nach einer Schlägerei mit rivalisierenden Anhängern vor dem Spiel ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

Brisant: Im Fernduell mit AS Rom und AC Mailand geht es für die Mannschaft von Luciano Spalletti um die letzte Chance auf die Champions League in der kommenden Saison. Während die eigentlich zeitgleich angesetzten Spiele der direkten Konkurrenz mit rund fünf Minuten Verspätung angepfiffen wurden, befanden sich die Juventus-Spieler noch im Kabinentrakt. Erst um 21.51 Uhr und damit 66 Minuten verspätet ging es los.

Die Ultras von Juve forderten laut Medienberichten zunächst gar die Absage des Spiels wegen der schwerwiegenden Verletzung des Fans.

(SID) / Bild: Imago