Turnier in Rio wegen Corona-Pandemie endgültig abgesagt

via Sky Sport Austria

Wegen des Anstiegs der Coronavirus-Fälle in Brasilien ist das ursprünglich für Mitte Februar angesetzte und später auf unbestimmte Zeit verschobene Sandplatz-Tennisturnier der Männer in Rio de Janeiro endgültig abgesagt worden. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit.

“Wir haben bis zum Ende gekämpft, um 2021 spielen zu können, aber leider ist das nicht möglich”, sagte Turnierdirektor Luiz Carvalho.

Das ATP-Turnier, das der Österreicher Dominic Thiem 2017 gewonnen hatte, soll nun im Februar 2022 das nächste Mal stattfinden. Mehr als 320.000 Menschen sind in Brasilien bereits mit oder an Covid-19 gestorben.

(APA) / Bild: Imago