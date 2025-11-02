„Tut richtig gut“: Aufatmen beim GAK nach erstem Saisonsieg

Der GAK hat mit einem 3:1 gegen Altach in der 12. Runde den lang ersehnten ersten Sieg in der Liga gefeiert. Nach dem Spiel zeigten sich die Akteure dementsprechend erleichtert.

„Es tut einmal richtig gut“, meinte Coach Ferdinand Feldhofer, nachdem sein Team endlich den Bann gebrochen hatte. Seine Mannschaft steckte nach der Führung durch Alexander Hofleitner (38.) den schnellen Ausgleich durch einen Freistoß von Patrick Greil (42.) weg und holte sich dank Treffer von Srdjan Hrstic (50.) und Ramiz Harakates (95.) das verdiente Erfolgserlebnis.

„Man hat die Hingabe und die Emotionalität gesehen, die wir auf den Platz gebracht haben, wie resilient wir auch waren. Die Spieler waren so stark im Kopf nach all diesen Rückschlägen“, lobte Feldhofer im Sky-Interview die Moral seiner Truppe.

Der Sieg soll die Grazer vor den Duellen mit den Wiener Clubs Austria und Rapid beflügeln. „Im Fußball und im Leben ist vieles vom Selbstvertrauen abhängig. Das haben wir uns heute geholt. Wie man gesehen hat, können wir es noch. Mit diesem Flow müssen wir weitergehen, dann kann es besser aussehen als bis jetzt“, erklärte Kapitän Daniel Maderner.

Altach im Abwärtstrend

Beim SCR Altach zeigt die Kurve dagegen nach unten. Nach einem starken Saisonstart sind die Vorarlberger seit sechs Spielen sieglos, fünf Punkte beträgt das Guthaben auf den GAK nur noch.

„Wir müssen nach Hause fahren und reflektieren. Die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, entspricht nicht unseren Prinzipien und unseren Tugenden. Das müssen wir aufarbeiten“, sagte Co-Trainer Atdhe Nuhiu, der den gelb-gesperrten Cheftrainer Fabio Ingolitsch an der Seitenlinie vertreten hat.