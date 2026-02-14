„Tut sehr weh“: Olympiasieger Hämmerle verpasst Mixed-Teambewerb

Der stark verkühlte Snowboard-Cross-Olympiasieger Alessandro Hämmerle wird den Mixed-Teambewerb am Sonntag bei den Winterspielen in Livigno nicht bestreiten.

Zum Einsatz kommen bei der Olympiapremiere Bronzemedaillengewinner Jakob Dusek und die fünftplatzierte Pia Zerkhold. „Es tut mir wirklich sehr weh, dass ich das Rennen nicht bestreiten kann“, sagte Hämmerle. Er habe alles probiert, sei aber bereits Donnerstag körperlich am Limit gewesen und kuriere sich aus.

„Ich wünsche Jacky und Pia auf jeden Fall alles Gute. Ich glaube, wir haben super Chancen. Auch, wenn ich nicht dabei sein kann, drücke ich ganz fest die Daumen“, sagte der Vorarlberger, der am Samstagvormittag die Heimreise antrat.

(APA)/Bild: GEPA