Twente-Trainer Oosting zwei Stunden nach Testspiel entlassen

Nach einem verpatzten Saisonstart wollte der niederländische Erstligist Twente Enschede in einem Testspiel eigentlich Selbstvertrauen tanken. Zwei Stunden nach Abpfiff musste Trainer Joseph Oosting jedoch den Verein verlassen.

Tabellenplatz 14 von 18, drei Niederlagen aus vier Ligaspielen: Der FC Twente Enschede hätte sich den Start in die laufende Eredivisie-Saison sicher anders vorgestellt. In einem Testspiel gegen Alemannia Aachen sollte die Mannschaft wieder in die Spur finden. Jedoch folgte eine verdiente 0:2-Niederlage gegen den deutschen Drittligisten.

Die Verantwortlichen reagierten umgehend. Etwa zwei Stunden nach Abpfiff war Oosting nicht mehr Twente-Trainer. Der 53-jährige Niederländer hatte das Amt im Juli 2023 begonnen und stand 95 Pflichtspiele an der Seitenlinie des Klubs.

Bild: Imago