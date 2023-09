U19: Österreich schlägt Lettland klar

Im Jana Skredela Stadion von Riga tut sich die Lederer-Auswahl zunächst schwer, in die Partie zu kommen. Trotzdem gelingt Dominik Lechner bereits in der 9. Minute der Führungstreffer.

Lettland verteidigt robust und körperbetont, versucht in der Offensive immer wieder durch schnelles Umschalten zu gefährlichen Situationen zu kommen. Der ÖFB-Auswahl fehlt vor der Pause etwas der Zugriff. Durch leichtfertige Ballverluste werden den Letten immer wieder Möglichkeiten angeboten.Wirklich gefährliche Torchancen lässt die ÖFB-Defensive um Schlussmann und Kapitän Kenan Jusic aber nicht zu. So geht Österreich mit der knappen 1:0-Führung in die Pause.

Matchwinner Lechner schnürt den Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel drängt die ÖFB-Auswahl auf den zweiten Treffer, doch der will zunächst nicht gelingen. Nach 66. Minuten ist es aber dann soweit. Und das zweite österreichische Tor fällt nach einer herrlichen Kombination.

Vom rechten Flügel landet der Ball am Fünfmeterraum bei Moritz Neumann, der legt mit der Ferse auf den völlig freistehenden Lechner ab. Der lässt sich dieses Chance nicht nehmen, schnürt den Doppelpack und sorgt für die Vorentscheidung.

In der Folge bieten sich der Lederer-Auswahl noch mehr Räume, die in einigen Aktionen jedoch nicht sauber fertig gespielt werden. Acht Minuten vor dem Ende fällt aber die endgültige Entscheidung. Dieses Mal ist Neumann nicht der Assistgeber, sondern darf selbst jubeln (82.). Nach dem 0:3 ist die Gegenwehr gebrochen, Österreich verpasst aber einen weiteren Treffer und siegt verdient mit 3:0