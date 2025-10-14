Sieg gegen Israel: U19-Nationalteam beendet erste EM-Quali-Runde ohne Punktverlust

Das österreichische U19-Nationalteam hat auch das dritte Spiel der ersten Qualifikationsrunde zur UEFA U19-Europameisterschaft 2026 gewonnen.

Die Mannschaft von Teamchef Martin Scherb setzte sich beim Mini-Turnier in Slowenien gegen Israel mit 3:1 (1:1) durch und schloss die Gruppe damit ohne Punktverlust ab.

Hämmerle und Riegel treffen für ÖFB-Junioren

In Gornja Radgona (Slowenien) begann die ÖFB-Auswahl aktiv und kam früh zu Chancen durch Aleksa und Ivanschitz. Nach einer druckvollen Anfangsphase ging Österreich in der 27. Minute in Führung: Mauro Hämmerle verwandelte einen Foulelfmeter sicher, nachdem er selbst im Strafraum zu Fall gebracht worden war. Kurz vor der Pause gelang Israel durch Ben Simon nach einem Eckball der Ausgleich (45.+2).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit vergab Hämmerle einen weiteren Strafstoß (50.). Österreich blieb aber spielbestimmend und erhöhte in der Schlussphase durch den eingewechselten Adrian Riegel. Der Hoffenheim-Legionär traf nach einem Konter in der 76. Minute zum 2:1 und legte sechs Minuten später mit seinem zweiten Treffer zum 3:1-Endstand nach (82.).

Scherb-Team Gruppensieger

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel beendet das Team von Martin Scherb die erste Qualifikationsrunde als Gruppensieger. Zuvor hatte Österreich bereits gegen Slowenien (1:0) und Luxemburg (4:0) gewonnen.

Die Scherb-Auswahl sichert sich damit eine gute Ausgangsposition für die Eliterunde, die im März 2026 ausgetragen wird. Im Parallelspiel setzte sich Gastgeber Slowenien mit 4:1 gegen Luxemburg durch und belegte Rang zwei. Israel (zwei Punkte) und Luxemburg (ein Punkt) folgen auf den weiteren Plätzen.

(Red./ÖFB)

Bild: GEPA