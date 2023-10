U21-Nationalteam will auch gegen Norwegen bestehen

Zehn Partien und keine Niederlage: Diese Serie an ungeschlagenen Spielen will Österreichs U21-Fußball-Nationalteam am Donnerstag (20.30 Uhr) im Heim-Testspiel gegen Norwegen in der Hartberger Profertil Arena weiter ausbauen. „Das wird eine echte Challenge für uns“, sagte ÖFB-Teamchef Werner Gregoritsch. Auf sein Team wartet mit einem „fußballerisch richtig guten Gegner“ ein Härtetest vor dem Dienstagspiel in der EM-Qualifikation auswärts gegen Slowenien.

Nicht einsatzfähig sind Ingolstadts Benjamin Kanuric, der selbst für den ebenfalls verletzten Thierno Ballo nachnominiert wurde, und Sturm-Graz-Ersatzgoalie Luka Maric. Für die beiden wurden Raphael Hofer von Blau-Weiß Linz und FAC-Tormann Simon Spari ins Aufgebot berufen. In dem befinden sich mit Yusuf Demir und Muharem Huskovic auch zwei Offensivstützen, die zuletzt gefehlt hatten. „Es ist schön zu sehen, wie sehr sich die Spieler freuen, dass Muki wieder dabei sein kann und auch, wie viel es ihm bedeutet. Bei Yusi merkt man in jeder Trainingseinheit, dass er seine Spielfreude wieder hat“, erläuterte der 65-Jährige.

Gregoritsch will den Test gegen ein Team, das mit zwei 7:0-Siegen gegen San Marino und Lettland in die EM-Qualifikation gestartet ist, vor allem auch dafür nutzen, um neue Dinge auszuprobieren. „Es herrscht eine tolle Stimmung im Team. Die Burschen haben in der gemeinsamen Zeit einen echten Teamgeist entwickelt. Das wollen wir auch am Donnerstag wieder zeigen“, verlautete der Steirer.

