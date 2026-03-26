U21-Team will Tabellenführung in Belgien „mutig“ verteidigen

Österreichs Fußball-U21-Nationalteam verteidigt am Freitag (20.00) in Belgien die Tabellenführung in der EM-Qualifikation. „Es ist eine schöne Momentaufnahme, dass wir Tabellenführer sind, aber Belgien und Dänemark haben genauso viele Punkte wie wir“, erinnerte Abwehrspieler Jannik Schuster an die Ausgangslage nach vier der acht Partien. Neun Gruppensieger und der beste Zweite fahren sicher zur Endrunde, die weiteren Zweiten spielen im Play-off um vier Tickets.

Das erste Duell mit Belgien konnten die ÖFB-Talente im November in Ried dank eines Treffers von Erik Kojzek mit 1:0 für sich entscheiden. „Es werden natürlich beide Seiten ihre Lehren aus dem Spiel im November gezogen haben. Trotzdem habe ich den Jungs gesagt, dass wir den Fokus ganz klar auf unser Spiel legen. Unser Ziel ist es, mutig zu sein, mutige Entscheidungen zu treffen und so zum Erfolg zu kommen“, erklärte U21-Teamchef Peter Perchtold.

Der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll gab der Auswahl aufbauende Worte mit auf den Weg nach Leuven. „Wenn wir Fußball nachhaltig denken, dann geht das nur, wenn wir unseren Nachwuchs forcieren. Wir haben einen ganz starken Fokus auf euch, wir wissen, was ihr könnt und sind irrsinnig stolz, dass ihr die Tabelle anführt“, erklärte Pröll laut ÖFB-Angaben bei einem Teambesuch. Vier Tage nach dem Belgien-Gastspiel steigt in Ried das Heimspiel gegen Belarus.

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