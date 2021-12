UBSC-Graz-Coach Dragsic: „Wir haben die wichtigen Spieler von Klosterneuburg im Griff gehabt“

Dragsic weiter: „Und in der Verteidigung haben wir alles exekutiert, was wir uns vorgenommen haben“

Wien, 29. Dezember 2021 – UBSC Raiffeisen Graz gewinnt gegen BK IMMOunited Dukes mit 70:61. Die Stimmen zur Partie der 11. Runde der bet-at-home Basketball Superliga bei Sky Sport Austria.

UBSC Raiffeisen Graz – BK IMMOunited Dukes 70:61 (39:28)



Ervin Dragsic (Head Coach UBSC Raiffeisen Graz):

…nach dem Sieg: „Wir haben sehr gut angefangen, mit viel Energie, mit viel Leidenschaft und in der Verteidigung haben wir alles exekutiert, was wir uns vorgenommen haben. Und ich denke, wir haben die wichtigen Spieler von Klosterneuburg irgendwie im Griff gehabt.“



…weiter zum Spiel und zur Saison: „Jetzt kommen die Saisonspiele, wo man mit Hirn spielen muss.“



…zu seiner Mannschaft: „Sie sind jung, unerfahren und wollen manchmal zu schnell abschließen. Man hat es in der zweiten Halbzeit gesehen, wo wir mit 16 Punkten geführt haben. Da musst du noch zwei, drei gute Defensivaktionen spielen und dann führst du mit über 20 Punkten und das Spiel ist gelaufen. Aber nein. So haben wir am Ende auch mit ein bisschen Glück gewonnen, weil sie waren bis auf zwei Punkte an uns dran. Aber wir sind so eine Mannschaft. Damit muss ich leben, was nicht immer leicht ist, aber es macht viel Freude, diese Mannschaft heuer zu coachen.“



…angesprochen auf die bisherige Saison: „Mehr als zufrieden. Wir haben bis jetzt keine unnötige Niederlage. Jetzt kommen natürlich noch die wichtigen Spiele, aber wir sind gut drauf, haben eine super Chemie in der Mannschaft und was mich am meisten freut ist, dass wir nach Niederlagen immer mit einem Sieg zurückkommen. Diese Reaktion freut mich und zeigt auch die mentale Stärke.“



Lesley Varner (UBSC Raiffeisen Graz):

…nach dem Spiel: „Wir haben defensiv stark begonnen, haben die Rebounds geholt und haben daraus unsere Offensive kreiert.“



…angesprochen auf seine Saisonbestleistung mit 28 Punkten: „Ich habe meinen Rhythmus früh gefunden und habe davon das ganze Spiel profitiert.“



…angesprochen auf die Ziele für die Saison: „Große Dinge werden kommen, wenn wir weiter hart arbeiten. Dann ist einiges möglich.“



Paul Isbetcherian (UBSC Raiffeisen Graz):

…vor dem Spiel: „Wir haben diese Saison schon gezeigt, dass wir ganz oben mitspielen können. Wir können auf diesen Leistungen aufbauen.“



…vor dem Spiel zum Gegner: „Man wird sehen, wie die Neuen spielen, bei Klosterneuburg. Da konnte man in den letzten Spielen noch nicht so viel herauslesen. Aber das Spiel heute ist unheimlich wichtig für beide Mannschaften, daher glaube ich, dass es ein harter Fight werden wird. Wir wollen zeigen, dass wir ganz oben bei den Top 6 mitspielen wollen.“



Michael Fuchs (General Manager UBSC Raiffeisen Graz) in der Halbzeit:

…zur bisherigen Saison: „Wenn man alle Spiele zusammen hernimmt, dann sind wir grundsätzlich nicht unzufrieden.“



…angesprochen auf die Ziele: „Die Top 6 sind unser Saisonziel.“



…zum Kader: „Wir haben heuer den Schwerpunkt bei der Kaderzusammenstellung etwas mehr auf der Defensive gehabt. Wir waren letztes Jahr ja die zweitschlechteste Defensivmannschaft, was uns letztendlich auch das Viertelfinale gekostet hat. Da haben wir versucht, Spieler zu bekommen, die grundsätzlich besser verteidigen können, aber auch offensiv punkten können. Zu einem hohen Prozentsatz ist uns das auch gelungen.“



…über Verbesserungen: „Wo ich nicht so zufrieden bin ist, dass wir den Ball zu wenig bewegen. Es macht es dem Gegner relativ leicht, die Dinge zu verteidigen.“



…auf die Frage, ob beim Kader noch etwas passieren wird: „Im Basketball kann man schwer sagen, dass man sicher nichts mehr macht. Ich habe mir in St. Pölten auch irgendwo erwartet, dass wenn Tanner Giddings einmal mit vier Fouls raus muss, dass wir die Dinge dann annähernd kompensieren können. War nicht der Fall. Aber es ist grundsätzlich die Aufgabe dessen, der ihn vertritt. Ich erwarte mir auch heute im Spiel noch mehr. Einen Garantieschein gibt es für keinen Spieler.“



Chris O’Shea (Head Coach BK IMMOunited Dukes):

…nach dem Spiel: „Das Thema Top 6 ist abgehakt. Wir wollen jetzt einfach versuchen, uns weiterzuentwickeln. Die Saison geht weiter und sie ist jetzt nicht zu Ende, nur weil wir verloren haben.“



…weiter zum Spiel: „Mein Gefühl war, dass wir mit der Handbremse gespielt haben. Vielleicht war die Mannschaft ein bisschen nervös, weil sie wusste, worum es geht. Das hat uns weh getan.“



…auf die Frage, wie man in diese Mannschaft mehr Balance zwischen Offensive und Defensive bringen kann: „Wir müssen Offensiv die einfacheren Lösungen suchen. Mein Gefühl ist, dass wir immer eine zu komplizierte Option suchen. Da muss ich einen besseren Job machen und ein paar Systeme finden, wo einige Spieler ihre Stärken besser ausnutzen können. Das werde ich analysieren.“



…angesprochen auf eine mögliche Rückkehr von Predrag Miletic: „Ich wünsche mir schon, dass er gesund und fit wird und er irgendwann wieder spielen kann. Ob es diese Saison ist, werden wir in ein paar Wochen sehen.“



…vor dem Spiel: „Es geht heute um etwas. Wir wissen, dass wir uns mit einer Niederlage direkt Gedanken über die Unteren Playoffs machen können. Und mit einem Sieg haben wir noch immer die Möglichkeit, uns nach oben zu arbeiten.“



Valentin Bauer (BK IMMOunited Dukes):

…nach dem Spiel: „Wir sind defensiv unglaublich energetisch rausgestartet und haben auf dieser Seite vom Ball wirklich versucht, ein Statement zu setzen. Ich glaube, dass ist uns auch sehr gut gelungen. Graz hier auf 70 Punkte zu halten, mit ihrer unglaublichen individuellen Qualität, ist stark. Aber wir zahlen halt einen sehr hohen Preis in der Offensive. Es ist ein roter Faden, der sich durchzieht. Wenn wir nicht druckvoll verteidigen, dann läuft es in der Offensive besser, dafür haben wir in der Defensive riesige Probleme. Und wenn wir in der Defensive Vollgas spielen, dann sind wir in der Offensive manchmal zu müde, um die richtigen Entscheidungen zu treffen oder die Würfe reinzuhauen.“



…weiter zum Spiel: „Ich glaube, eine Sache kann man uns heute nicht vorwerfen, nämlich dass wir nicht mit genug Herz gespielt haben. Das muss dieses Team auszeichnen, wenn wir mit dieser Truppe irgendwo hinwollen. (…) Schade, dass es trotz so viel Kampf heute nicht geklappt hat.“



…angesprochen auf Verbesserungen: „Es fehlt die Konstanz.“