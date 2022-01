UBSC Graz holt Arbeitssieg in Traiskirchen

UBSC Graz hat in der Basketball-Bundesliga BSL einen hart erkämpften Favoritensieg bei Schlusslicht Traiskirchen eingefahren. Die Steirer gewannen am Sonntagabend in Niederösterreich mit 91:88 (44:34). Nachdem sie lange Zeit zurück gelegen waren, gingen die Traiskirchner dreieinhalb Minuten vor Schluss sogar in Führung, Randall Haynes (26 Punkte) und Damani Applewhite (23) führten die Gäste aber noch zum Sieg. Graz stieß in der Tabelle damit auf Rang drei vor.

Eine Absage gab es für das ursprünglich bereits auf Dienstag verschobene Spiel zwischen den Oberwart Gunners und den Vienna D.C. Timberwolves. Wie die Wiener bekannt gaben, klagte ein Spieler am Samstag über Symptome. Ein Antigentest auf das Coronavirus fiel positiv aus. Insgesamt vier Spieler gaben bei den folgenden PCR-Tests dann positive Ergebnisse ab. Die Wolves haben das Mannschaftstraining vorerst ausgesetzt.

(APA)

Artikelbild: GEPA