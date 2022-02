Basketball-Club UBSC Graz hat sich kurz vor Ende der Transferperiode mit dem 2,10 Meter großen italienischen Center Andrea Donda verstärkt.

Das teilte der Club am Freitag mit. Der 23-Jährige wurde von Circulo Gijon aus Spanien verpflichtet. Donda verbrachte drei Jahren in der italienischen Seria A und durchlief alle Nationalteams im Nachwuchsbereich. Am Samstag gehört er nach Clubangaben bereits dem Grazer Kader für das Spiel gegen Vienna an.

(APA)

Bild: Imago