Sieg im Spitzenspiel: Swans Gmunden distanzieren Graz

Die Swans Gmunden haben in der Basketball-Liga der Männer den UBSC Graz auf Distanz gehalten. Die Oberösterreicher setzten sich in einem Nachtragsspiel der 16. Runde am Dienstag in Graz mit 89:70 (41:34) durch und schoben sich in der Tabelle damit auf den zweiten Platz. Der Vorsprung auf die weiter viertplatzierten Steirer vergrößerte sich auf vier Zähler.

Daniel Friedrich mit 20 Punkten und sieben Assists bzw. Stephon Jelks mit 15 Punkten und 13 Rebounds waren die Erfolgsfaktoren bei Gmunden. Bei den Swans war Head Coach Anton Mirolybov nach überstandener Corona-Erkrankung wieder dabei. Bei Graz kam Lesley Varner auf 25 Zähler.

(APA)/Bild: GEPA