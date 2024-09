Udinese nach Sieg bei Parma italienischer Tabellenführer

Der gebürtige Wiener Kosta Runjaic hat mit Udinese Calcio die Tabellenführung in der Serie A genommen. Der Klub aus dem Friaul, bei dem einst der Stern des späteren Nationalmannschaftskapitäns Oliver Bierhoff aufgegangen war, gewann am vierten Spieltag bei Parma Calcio nach Aufholjagd mit 3:2 (0:2) und nutzte die Wackler der Großklubs um Meister Inter Mailand aus.

Zehn Punkte weist Udine nach vier Ligaspielen unter dem deutschen Trainer Runjaic (53) auf, der den Klub erst im Sommer übernommen hatte. Matchwinner war mit zwei Treffern der französische Angreifer Florian Thauvin (68., 77.), Lorenzo Lucca hatte in der 49. Minute die Aufholjagd von Udinese Calcio eingeleitet. Parma war dank Enrico del Prato (2.) und Ange Yoan Bonny (43.) mit einer komfortablen Führung in die Halbzeit gegangen, nach dem Seitenwechsel sah Mandela Keita Gelb-Rot (73.).

Der in Wien geborene Runjaic trainierte in Deutschland unter anderem den 1. FC Kaiserslautern, den MSV Duisburg und 1860 München. 2017 ging er in die polnische Liga und hatte erfolgreiche Stationen bei Pogon Stettin und Legia Warschau, wo Udine auf ihn aufmerksam wurde.

