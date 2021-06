“Über 65.000 Ungarn in unserem Rücken”: Gulacsi glaubt an Außenseiterchance

Torhüter Peter Gulacsi vom deutschen Vorrundengegner Ungarn glaubt trotz der schweren Gruppe an ein Weiterkommen seines Teams bei der Fußball-EM. “Wir werden in Budapest über 65.000 Ungarn in unserem Rücken haben. Das gibt uns eine riesige Portion Extra-Motivation, einen emotionalen Push”, sagte der Keeper von Bundesliga-Vizemeister RB Leipzig im SID-Interview.

Zuversicht auf den Einzug in die K.o.-Runde schöpft Gulacsi auch aus den jüngsten Auftritten der Ungarn: “Wir haben in der Nations League und zu Beginn der WM-Qualifikation für Überraschungen gesorgt und gegen starke Gegner gepunktet oder sogar gewonnen”, sagte er: “Das gibt uns Hoffnung – und, dass wir zwei Heimspiele haben.”

Den Deutschen, auf die Ungarn im letzten Gruppenspiel am 23. Juni (21.00 Uhr) in München trifft, räumt er gute Chancen auf den Turniersieg ein. “Für mich gehört Deutschland vom Kader und vom Potenzial her zu den absoluten Top-Favoriten. Für mich sind sie absolut auf Augenhöhe mit den Besten”, sagte Gulacsi: “Es wird gegen sie genau so schwer wie gegen Frankreich oder Portugal.”

Seinen deutschen Torhüterkollegen Manuel Neuer lobte Gulacsi in höchsten Tönen: “Für mich ist er der beste Torwart der Welt. Er ist sehr komplett in allen Bereichen: Ob Raum- oder Torverteidigung, auch sein Offensivspiel – er ist überall absolut auf Top-Niveau”, sagte er. Neuer sei “mit 35 Jahren extrem fit, extrem schnell. Seine Leistungen in wichtigen Spielen sprechen für sich”.

(SID) / Bild: Imago