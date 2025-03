Über vier Millionen! Erstes Trikot von Michael Jordan versteigert

Die 23 prangt beinahe unversehrt auf dem roten Stoff, darüber steht der wohl berühmteste Name des Basketballs: Das erste Trikot, das Superstar Michael Jordan jemals in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA getragen haben soll, ist von dem Auktionshaus Sotheby’s für einen horrenden Betrag versteigert worden. Für das von Jordan signierte Chicago-Bulls-Trikot zahlte ein privater Sammler die Summe von 4,215 Millionen US-Dollar (3,91 Millionen Euro), die Auktion endete am Mittwoch.

Jordan soll das Trikot erstmals am 5. Oktober 1984 bei einem Saisonvorbereitungsspiel der Bulls in Peoria, Illinois getragen haben. Sotheby’s bestätigte die Authentizität des Trikots gemeinsam mit dem auf Sportmemorabilien spezialisiertem Unternehmen Mei Gray durch einen Fotovergleich. Das Jersey ist zudem das einzige von Jordan getragene und mit dieser Technik abgeglichene Trikot, das jemals in einer Auktion versteigert wurde. Laut ESPN ist es das fünftteuerste Trikot der NBA-Geschichte.

Dabei war Jordans erstes NBA-Jersey lediglich ein Erbstück: Laut Sotheby’s sei die umfassende Authentifizierung des Trikots vor allem deswegen möglich gewesen, weil das Stück zuvor schon durch mehrere Hände gegangen war. Unter dem Namen Jordan und der Nummer befinden sich dunkle Flecken – dort sollen sich die Namen und Nummern früherer Spieler befunden haben.

(skysport.de) Foto: Imago