Überblick: Das sind die zehn EM-Qualigruppen

Die Auslosung der Qualifikation für die Fußball-EM-2024 in Deutschland hat am Sonntag in Frankfurt folgende Gruppen ergeben. Österreich spielt in der Gruppe F gegen Schweden, Belgien, Aserbaidschan und Estland.



Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A: Spanien, Schottland, Norwegen, Georgien, Zypern,

Gruppe B: Niederlande, Frankreich, Irland, Griechenland, Gibraltar

Gruppe C: Italien, England, Ukraine, Nordmazedonien, Malta

Gruppe D: Kroatien, Wales, Armenien, Türkei, Lettland

Gruppe E: Polen, Tschechien, Albanien, Färöer, Moldau

Gruppe F: Belgien, ÖSTERREICH, Schweden, Aserbaidschan, Estland

Gruppe G: Ungarn, Serbien, Montenegro, Bulgarien, Litauen

Gruppe H: Dänemark, Finnland, Slowenien, Kasachstan, Nordirland, San Marino

Gruppe I: Schweiz, Israel, Rumänien, Kosovo, Belarus, Andorra

Gruppe J: Portugal, Bosnien-Herzegowina, Island, Luxemburg, Slowakei, Liechtenstein

Die Top zwei jeder Gruppe sind für die EM von 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland qualifiziert, die verbleibenden drei Plätze werden in Playoffs der besten nicht qualifizierten Nations-League-Teams ausgespielt.

(APA)

Bild: Imago