Überragender McDavid bringt Oilers auf Playoff-Kurs

Drei Tore, zwei Vorlagen: Superstar Connor McDavid hat die Edmonton Oilers im Kampf um die NHL-Playoffs mit einer Glanzleistung zu einem wichtigen Auswärtssieg geführt.

Weiterhin ohne den verletzten Leon Draisaitl gewannen die Kanadier mit 5:2 bei den San Jose Sharks und haben nun beste Chancen auf das Achtelfinale.

McDavid war an allen fünf Treffern maßgeblich beteiligt und schraubte seine Saisonbilanz auf 44 Tore und 84 Assists. Mit 128 Punkten schob sich der Angreifer in der Scorerliste auf Platz eins. Auf der Spitzenposition stehen auch die Oilers in der hart umkämpften Pacific Division.

Drei Spiele vor Ende der Hauptrunde liegen sie bei 90 Punkten, das Rennen um die Playoff-Tickets bleibt aber eng. Sowohl die direkte Qualifikation als auch eine Wildcard sind für Edmonton drin, sicher ist ein Platz in der Postseason aber noch nicht. Der letzte Hauptrunden-Spieltag ist für den 16. April angesetzt.

(SID) / Bild: Imago