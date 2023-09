Überraschende Transfer-Änderung in Saudi-Arabien

Statt am ursprünglich festgelegten 20. September endet das Transferfenster in Saudi-Arabien nun bereits am Donnerstag. Das gab die Profiliga offiziell bekannt.

Neymar, Karim Benzema oder Roberto Firmino: Sie alle zog es im Sommer nach Saudi Arabien. Und eigentlich hätten die Klubs der Saudi Pro League auch noch über zwei Wochen Zeit gehabt, bis zum 20. September nämlich, ähnlich namhafte Spieler in die Wüste zu locken.

Doch wie die Liga nun bekanntgab, wurde das Ende der Transferfrist vorgezogen. Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad und Co. haben nun noch lediglich bis zum Donnerstag (7. September) Zeit, Transfers über die Bühne zu bringen und Neuzugänge zu registrieren.

In Europa endete die Sommer-Transferphase bereits am zurückliegenden Freitag (1. September). Genau aus diesem Grund kam es wohl auch zur Vorverlegung. Die saudischen Verantwortlichen sollen befürchtet haben, sich bei den hiesigen Vereinen unbeliebt zu machen, indem sie im fortschreitenden Saisonverlauf noch Spieler loseisen.

