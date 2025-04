Mit einem Pokalfinale WAC gegen Hartberg haben vor den Halbfinalduellen im ÖFB-Cup wohl die wenigsten gerechnet. Nur acht Prozent der Sky-User tippten vor den Halbfinal-Begegnungen, dass es dieses Duell im Endspiel geben wird. Sky blickt vor dem Duell der beiden Überraschungsteams auf die letzten Finalspiele zurück.

Sturm Graz oder Red Bull Salzburg: Ohne diese beiden Teams geht es nicht. Zumindest wenn man sich die Endspiele der vergangenen Jahre im ÖFB-Cup ansieht. In diesem Jahr wird das erste Mal seit elf Jahren keines der beiden Teams im Cupfinale auflaufen. Das gab es zuletzt in der Saison 2012/13, als die Wiener Austria in ihrer letzten Meistersaison im Endspiel gegen den FC Pasching verlor. Es war die wohl größte Sensation im österreichischen Pokal überhaupt. Als erstes und einziges Team das nicht in einer der beiden höchsten Spielkassen spielte konnte der Regionalligist den Titel holen. Die Paschinger eliminierten am Weg ins Endspiel Rapid und Salzburg und feierten im Endspiel gegen die Veilchen im Ernst-Happel-Stadion einen 1:0-Erfolg.

Mit dem SK Rapid und der Wiener Austria waren aber auch die beiden Großklubs aus der Hauptstadt in den letzten Jahren immer wieder im Pokalfinale vertreten. Zwischen 2017 und 2024 verloren die Hütteldorfer gleich vier Endspiele – je zwei gegen Sturm und Salzburg. Die Austria zog eben 2013, aber auch 2015 gegen die Mozartstädter den Kürzeren. Es war die bisher letzte Teilnahme in einem Cupfinale für die Austria. Den letzten Titel gab es 2009, damals gelang nach Verlängerung ein 3:1-Finalerfolg gegen die Admira.

In den vergangenen Jahren kam es immer wieder vor, dass ein Überraschungsteam den Weg ins Finale des Pokals fand. 2022 war es die SV Ried, die gegen Salzburg verlor. Zwei Jahre davor war es Austria Lustenau. In der Saison 2015/16 gewannen die Mozartstädter das Endspiel gegen die Admira, zwei Spielzeiten zuvor gegen den SKN St. Pölten. 2012 trafen die Bullen im Finale abermals auf Ried. 2010 gewann Sturm Graz den ÖFB-Cup im Endspiel gegen den SC Wiener Neustadt.

Überraschungsfinale Ried gegen Lustenau

Das wohl bisher letzte Finale mit zwei überraschenden Finalisten im ÖFB-Cup gab es in der Saison 2010/11. Damals standen sich im Wiener Ernst-Happel-Stadion der damalige Bundesligist Ried und die zweitklassige Austria Lustenau gegenüber. Auf dem Weg ins Finale schalteten die Rieder den oberösterreichischen Konkurrent LASK auswärts im Achtelfinale aus. Im Viertelfinale gelang den „Wikingern“ dann ein überraschender Heimsieg gegen Sturm Graz. Im Halbfinale schaltete Ried zu Hause auch den SK Rapid – sogar nach Rückstand – mit 2:1 aus und zog somit ins Finale ein.

Die Lustenauer Austria wäre auf ihrem Weg ins Endspiel beinahe im Achtelfinale an Ligakonkurrent SV Grödig gescheitert. Mit einem 5:4 im Elfmeterschießen sicherte sich man den Aufstieg. Die wohl größte Überraschung gab es dann im Viertelfinale: Die Vorarlberger holten auswärts bei der Wiener Austria einen 4:0-Sieg und sicherten sich so die Teilnahme am Halbfinale. Im Semifinale konnte dann auch der Bundesligist Kapfenberg bezwunden werden.

Das Endspiel ging schlussendlich mit 2:0 an Ried. Und Liga-Dominator Salzburg? Die Mozartstädter scheiterten überraschenderweise schon in der 2. Runde. Die Bullen unterlagen auswärts beim damaligen Regionalligisten Blau-Weiß Linz mit 3:1.

ÖFB-Cup: Die Endspiele der letzen Jahre im Überblick

Bild: GEPA