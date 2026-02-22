Österreichs Bobpilot und Olympia-Teilnehmer Jakob Mandlbauer ist nach seinem Sturz nun in Salzburg im Spital.

Der zweite österreichische Bob des Steirers war am Vortag durch einen Sturz in Lauf zwei ausgeschieden. Während die Anschieber Sebastian Mitterer, Daiyehan Nichols-Bardi und Daniel Bertschler mit dem Schrecken davon kamen, musste der Bobpilot ins Spital gebracht werden und wurde am Sonntagnachmittag mit der Flugambulanz von Treviso ins Unfallkrankenhaus Salzburg überstellt.

Mandlbauer konnte bereits selbstständig aufstehen

Zuvor waren umfassende Drucktests an Armen und Beinen sowie eine Schmerztherapie durchgeführt worden. Der 27-jährige Steirer, der nach seinem Sturz eine Halskrause trägt, konnte bereits wieder selbstständig aufstehen, am Montag folgt eine Untersuchung bei einem Wirbelsäulenspezialisten.

(APA/Red.)

Beitragsbild: GEPA.