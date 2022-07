Überzeugender Auftaktsieg der DFB-Frauen gegen Dänemark

via

Die deutschen Fußballerinnen sind mit einem überzeugenden Sieg in die EM in England gestartet. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bezwang zum Auftakt den Vize-Europameister Dänemark mit 4:0 (1:0) und liegt damit in Gruppe B auf Rang eins vor dem nächsten Gegner Spanien.

Lina Magull (21.), Lea Schüller (57.), Lena Lattwein (78.) und Kapitänin Alexandra Popp (86.) trafen für den achtmaligen Europameister im Brentford Community Stadium. Dritte Hürde im Kampf um das Viertelfinale ist Finnland (16. Juli).

