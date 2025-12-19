UEFA-Ausschüttungsprogramm: Frauen-Klubs erhalten Rekordsumme

Insgesamt 103 europäische Frauen-Teams haben in diesem Jahr von einer Rekordzahlung der UEFA profitiert. Wie die Europäische Fußball-Union am Freitag mitteilte, wurden durch das Klub-Vorteilsprogramm nach der EM 2025 insgesamt neun Millionen Euro an die Vereine verteilt und damit doppelt so viel wie bei der EM 2022. Die deutschen Vereine erhielten dabei knapp 1,4 Millionen Euro.

Die Zahlungen, die in Zusammenarbeit mit European Football Clubs (EFC) vereinbart wurden, belohnen sowohl Elite- als auch Amateurvereine, deren Spielerinnen für die Nationalmannschaften bei der EM 2025 in der Schweiz ausgewählt wurden. Der größte Teil der Summe, die an die deutschen Vereine ausgeschüttet wurde, ging an den Double-Gewinner Bayern München (465.375 Euro).

Insgesamt erhielten Klubs aus 16 Ligen Zahlungen, die sich nach der Anzahl der Tage richtete, die eine Spielerin für die Endrunde freigestellt wurde.

Nadine Kessler, UEFA-Direktorin für Frauenfußball, betonte, der Erfolg der EM sei auch durch „herausragende Leistungen von Weltklasse-Spielerinnen“ ermöglicht worden. Das Programm würdige „den immensen Beitrag der Vereine zur Entwicklung“ dieser Top-Talente.

