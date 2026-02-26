UEFA-Bericht: Bundesliga-Klubs erwirtschaften Rekordumsatz

Österreichs zwölf Vereine der ADMIRAL Bundesliga haben in der Saison 2023/24 einen Umsatz von insgesamt 315 Millionen Euro erwirtschaftet, was im Vergleich zu 2022/23 einer Steigerung von 16 Prozent entspricht.

Das geht aus dem neuen Landscape-Report der UEFA hervor. Die heimische Liga nimmt im europäischen Umsatzranking Platz 13 ein, unangefochtener Spitzenreiter ist England (7,447 Mrd. Euro) vor Deutschland (3,902), Spanien (3,881), Italien (2,922) und Frankreich (2,527).

(APA)

Bild: GEPA