1,6 Milliarden Euro! Die wertvollste Elf der Königsklasse

Bevor der Kampf um den Henkelpott in der nächsten Woche wieder in die Vollen geht, stellt Sky Sport die wertvollste Elf des Wettbewerbs vor. Die Champions League wird ihrem Ruf als Liga der Besten auch hier gerecht – von den elf teuersten Spielern der Welt fehlt nur einer.

In der nächsten Woche startet die Königsklasse in die K.o.-Runde, die Titelchancen sind so ausgeglichen wie lange nicht. Im Hinblick auf die Marktwerte von KPMG gibt es in Europa schon jetzt einen klaren Gewinner: die Premier League.

Der Großteil der Millionen-Kicker verdient sein Geld in England. So auch Paul Pogba (Manchester United), der zwar mehr wert ist als Frenkie de Jong, jedoch gar nicht erst im Wettbewerb vertreten war.

Die wertvollste Elf der Königsklasse zum Durchklicken:

Aus der Bundesliga hat es dagegen kein Akteur geschafft, Kai Havertz (Marktwert: 85,18 Millionen Euro) und Joshua Kimmich (80 Millionen Euro) waren jeweils auf Rang zwei ihrer Position am nächsten dran. Wertvollster Bundesliga-Profi überhaupt ist Jadon Sancho (115,9 Millionen Euro).

Auch interessant: Mit Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne, Rodri, Frenkie de Jong und Aymeric Laporte haben fünf Akteure die Champions League bis dato noch nicht gewinnen können.

