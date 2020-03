via

via Sky Sport Austria

Es ist bald ein Jahr her, da gewann Liverpool FC die UEFA Champions League und Lionel Messi wurde mit 12 Treffern Torschützenkönig der CL. Dieses Jahr muss die Champions League aufgrund des Coronavirus pausieren. Als kleine Erinnerungsstütze in der Königsklasse-freien Zeit sind in diesem Video die zehn schönsten Tore der Saison 2018/19 zu sehen!

Artikelbild: GETTY Images