Ab 20:30 Uhr im Stream: Bayerns Gala bei Chelsea nochmal erleben

via

via Sky Sport Austria

Eigentlich sollte am heutigen Mittwoch das Champions-League-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Chelsea stattfinden. Das Coronavirus legt allerdings die Fußball-Welt lahm. Als Ersatzprogramm bietet Euch Sky Sport nochmal das Hinspiel in voller Länge an.

Unter dem gewohnten Motto “Der Mittwoch der Champions” habt Ihr noch einmal die Chance, den souveränen 3:0-Erfolg des deutschen Rekordmeisters im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals beim FC Chelsea zu erleben – und das kostenlos und ohne Abo bei Sky Sport News HD und >>>hier im Stream<<<!

Los geht’s um 20:30 Uhr – und ihr bekommt reichlich Action geboten: drei Tore, VAR-Einsatz, Platzverweis. Langeweile sieht anders aus. Viel Spaß beim Einschalten!

Beitragsbild: Getty Images