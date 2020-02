Atletico Madrid gegen Liverpool LIVE streamen

via

via Sky Sport Austria

Am Dienstagabend startet die Champions League in die entscheidende Phase. Den Auftakt macht das Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem spanischen Spitzenklub Atletico Madrid und Titelverteidiger FC Liverpool. So kannst du das Spiel live im TV verfolgen und live streamen.

Atletico gegen Liverpool LIVE im TV und Stream

Wann? Anpfiff ist am Dienstagabend um 21:00 Uhr.

Wo? Sky zeigt das Spiel zwischen Atletico Madrid und Liverpool inklusive aller Vorberichte und Interviews ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD.

Zudem gibt es das zweite Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag zwischen Borussia Dortmund und Paris St. Germain in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD. Spielbeginn ist ebenfalls um 21 Uhr.

Kein Sky-Abo? Mit Sky X kannst Du trotzdem live dabei sein und Atletico Madrid gegen Liverpool und auch die Konferenz ganz bequem ohne langfristige Vertragsbindung streamen. Alle Infos zum Live-Stream bekommst Du hier.

Am Mittwoch gibt es auf Sky Sport Austria 1 HD dann die Partie zwischen Atalanta Bergamo und Valencia live und exklusiv.

Das Duell Tottenham Hotspur gegen RB Leipzig ist in der Zweier-Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD zu sehen. Beide Spiele beginnen um 21 Uhr. Die Übertragung auf Sky läuft ab 19:30 Uhr. Natürlich kannst du auch diese Spiele über unseren Streamingdienst Sky X verfolgen.

Das Champions League-Achtelfinale live auf Sky

Die Achtelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League bei Sky:

Dienstag, 18. Februar

19:30 Uhr: Atletico Madrid – FC Liverpool, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 HD sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

19:30 Uhr: Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

Mittwoch 19. Februar

19:30 Uhr: Atalanta Bergamo – FC Valencia, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 HD sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

19:30 Uhr: Tottenham Hotspur – RB Leipzig, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

Dienstag, 25. Februar

19:30 Uhr: FC Chelsea – Bayern München, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 HD sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

19:30 Uhr: SSC Napoli – FC Barcelona, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

Mittwoch 26. Februar

19:30 Uhr: Real Madrid – Manchester City, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 HD sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

19:30 Uhr: Olympique Lyon – Juventus Turin, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

Bild: Getty Images