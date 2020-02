Chelsea gegen Bayern LIVE streamen

via

via Sky Sport Austria

Die UEFA Champions League geht in die entscneidende Phase. Auch in dieser Woche stehen wieder vier Achtelfinalpaarungen auf dem Programm. Sky überträgt am Dienstagabend den Schlager zwischen dem FC Chelsea und dem FC Bayern München live und exklusiv.

Das Parallelspiel zwischen SSC Napoli und dem FC Barcelona gibt es in der Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD.

Am Mittwoch zeigt Sky den “Kracher” zwischen Real Madrid und Manchester City live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD. Sendungsbeginn ist um 19:30. Das Duell Olympique Lyon gegen Juventus Turin seht ihr in der Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD.

Chelsea gegen Bayern LIVE im TV und Stream

Wann? Anpfiff ist am Dienstag um 21:00 Uhr.

Wo? Sky zeigt das Spiel zwischen Chelsea und Bayern inklusive aller Vorberichte und Interviews ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD.

Kein Sky-Abo? Mit Sky X kannst Du trotzdem live dabei sein und Atletico Madrid gegen Liverpool und auch die Konferenz ganz bequem ohne langfristige Vertragsbindung streamen. Alle Infos zum Live-Stream bekommst Du hier.

Monatlich kündbar und immer zum Fixpreis

Jetzt gleich mobil oder auf deinem TV streamen

Immer inklusive: deine Lieblings Free-TV Channels

Bayern-Torhüter Neuer erinnert sich an das CL-Finale 2012

Video enthält Produktplatzierungen

Die Achtelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League bei Sky:

Dienstag, 25. Februar

19:30 Uhr: FC Chelsea – Bayern München, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 HD sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

19:30 Uhr: SSC Napoli – FC Barcelona, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

Mittwoch 26. Februar

19:30 Uhr: Real Madrid – Manchester City, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 HD sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

19:30 Uhr: Olympique Lyon – Juventus Turin, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

Bild: Getty Images