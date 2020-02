via

via Sky Sport Austria

Der FC Barcelona hat mühelos das Achtelfinale in der Champions League erreicht. Ungeschlagen setzten sich die Katalanen in der Dortmund-Gruppe durch. Jetzt beginnt die KO-Phase mit dem Spiel beim SSC Neapel (heute ab 19:30 Uhr live in der Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD – mit Sky X kannst du die Champions League live streamen – monatlich kündbar). Und für den Trainer Quique Setien ist das zugleich eine Premiere.