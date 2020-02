Das sind die Aufstellungen für die beiden CL-Achtelfinal-Paarungen

via

via Sky Sport Austria

Die Achtelfinale der Champions League bringen auch diese Woche wieder echte Hammer-Spiele: Heute Dienstag trifft der FC Chelsea auf den FC Bayern München, in Neapel duellieren sich der SSC Neapel und der FC Barcelona.

Die Bayern spielen nach dem Liga-Spiel gegen Paderborn mit vier Veränderungen in der Startelf gegen die Londoner. Die “Blues” gehen unverändert ins Duell gegen die Münchner. Auch der Barcelona startet gerade in der Offensive anders, als beim 5:0-Erfolg gegen Eibar. Rotiert wurde ebenfalls in der Startelf der Italiener rund um Coach Gattuso.

Streame die beiden Achtelfinal-Spiele der UEFA Champions League live via SkyX – monatlich kündbar.

FC Chelsea London vs. FC Bayern München:

An unchanged starting XI for the Blues! 👊#CHEBAY pic.twitter.com/3HKvFvE9yk — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 25, 2020

SSC Neapel vs. FC Barcelona:

The starting 1️⃣1️⃣ for #NapoliBarça! — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 25, 2020

Artikelbild: GETTY Images