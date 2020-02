Die Champions League-Achtelfinal-Rückspiele mit PSG vs. Dortmund & Man City vs. Real Madrid live und exklusiv nur bei Sky

Auch die beiden Topspiele FC Bayern gegen FC Chelsea & RB Leipzig gegen Tottenham sind live und exklusiv nur bei Sky zu sehen

Exklusiv für Sky Q Kunden überträgt Sky die Begegnung der Dortmunder und die Partie der Bayern auch in Ultra HD

Im Rahmen der Original Sky Konferenz überträgt Sky auch im Achtelfinale als einziger Anbieter alle Spiele und alle Tore der Königsklasse live u.a. das spannungsgeladene Rückspiel zwischen dem FC Liverpool und Atletico Madrid

Fußballfans können auch mit dem neuen Streamingdienst Sky X die UEFA Champions League live erleben – smart & flexibel wie noch nie!

Fußballfans auf Sky dürfen sich auf die besten Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League freuen. Die knappen Ergebnisse der Hinspiele versprechen dramatische Partien. Nur Sky zeigt alle Spiele der UEFA Champions League in der Original Sky Konferenz. Sky Seher haben darüber hinaus die Möglichkeit jeden Abend ein Topspiel live und exklusiv zu verfolgen.

Nach dem 2:1 in Dortmund gegen Paris Saint-Germain ist die Ausgangslage für das Rückspiel offen. In drei Wochen treffen Haaland & Co. im Pariser Prinzenpark auf die Superstars von Thomas Tuchel im Spitzenspiel um den Einzug ins Viertelfinale. Sky überträgt am Mittwoch, den 11. März, live und exklusiv.

Die erste Entscheidung fällt tags zuvor am Dienstag, den 10. März, in der Partie RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur. Das Team von Julian Nagelsmann hat sich mit dem 1:0 im Hinspiel eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen. Allerdings dürfen die Spurs um Startrainer José Mourinho niemals unterschätzt werden. Ob Sabitzer & Co. auch im heimischen Stadion Tottenham biegen können, ist live und exklusiv auf Sky zu sehen.

Am 17. März geht es für Real Madrid gegen Manchester City um alles. Die Spanier haben das Heimspiel überraschend mit 1:2 verloren und müssen im Rückspiel auf den rotgesperrten Kapitän Sergio Ramos verzichten. Wer sich im Duell der Giganten durchsetzen kann, zeigt Sky ebenfalls live und exklusiv.

Das Achtelfinale wird am 18. März mit dem Spiel Bayern gegen Chelsea abgeschlossen. Der deutsche Meister setzte im Hinspiel ein Zeichen und ließ Europa wissen, dass mit ihm zu rechnen ist. Ob den Bayern-Stars in München das nächste Feuerwerk gelingt, wird live und exklusiv auf Sky zu sehen sein.

Alle Achtelfinal-Partien im Rahmen der Original Sky Konferenz

Nur auf Sky verpassen Fußballfans kein Tor der Achtelfinal-Partien der Königsklasse. Im Rahmen der Original Sky Konferenz können Sky Seher sowohl den heißen Tanz zwischen FC Liverpool und Atletico Madrid, als auch die brisante Partie zwischen FC Barcelona und SSC Napoli live verfolgen.

Mit dem Streamingdienst Sky X den besten Live-Sport erleben – smart & flexibel wie noch nie!

Sky X ist ein neues, Internet-basiertes Entertainment-Angebot von Sky Österreich. Dabei genießen unsere Kunden nicht nur die fantastischen Inhalte aus dem Sport- und Fiction- Bereich oder Flexibilität wie die monatliche Kündbarkeit, Sky X bietet noch vieles mehr! Denn Sky X bedeutet 24/7 live & On Demand smart Streaming, mit allen Lieblings-Channels, dem besten Live-Sport, Serien, Movies, alles von Sky & das Beste aus dem Free-TV in einem Angebot. #streamen #bingen #zappen

Ausführliche Infos sind unter skyx.at verfügbar.

Die Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League bei Sky:

Dienstag, 10. März

19:30 Uhr: RB Leipzig – Tottenham Hotspur, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 HD sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

19:30 Uhr: FC Valencia – Atalanta Bergamo, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD



Mittwoch, 11. März

19:30 Uhr: Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 HD sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

19:30 Uhr: FC Liverpool – Atletico Madrid, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

Dienstag, 17. März

19:30 Uhr: Manchester City – Real Madrid, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 HD sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

19:30 Uhr: Juventus Turin – Olympique Lyon, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

Mittwoch, 18. März

19:30 Uhr: Bayern München – FC Chelsea, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 HD sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

19:30 Uhr: FC Barcelona – SSC Napoli, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

Beitragsbild: Getty Images