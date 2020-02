via

via Sky Sport Austria

Für die Bayern werden beim CL-Achtelfinal-Duell gegen Chelsea (heute ab 19:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD – mit Sky X kannst du die Champions League live streamen – monatlich kündbar) natürlich Erinnerungen wach an eine der schmerzhaftesten Niederlagen, als die Londoner die Münchener 2012 im Finale um den Henkelpott in der Allianz Arena besiegten. Doch was des einen Leid, war für den heutigen Trainer der Blues mit die größte Freude seines Lebens.