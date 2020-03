Leipzig gegen Tottenham LIVE streamen

via

Die UEFA Champions League geht in die entscneidende Phase. In dieser Woche stehen gleich vier Achtelfinal-Rückspiele auf dem Programm. Sky überträgt am Dienstagabend das Duell von RB Leipzig mit dem englischen Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur live und exklusiv.

Die Leipziger konnten das Hinspiel in London mit 1:0 für sich entscheiden und sich eine gute Ausgangsposition verschaffen.

Klarer sind die Vorzeichen im zweiten Achtelfinale am Dienstag. Atalanta Bergamo gewann das Hinspiel gegen Valencia vor drei Wochen mit 4:1. Das Rückspiel, welches in Valencia aufgrund der Coronavirus-Epidemie vor leeren Rängen stattfindet gibt es live in der Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD.

Leipzig gegen Tottenham LIVE im TV und Stream

Wann? Anpfiff ist am Dienstag um 21:00 Uhr.

Wo? Sky zeigt das Spiel zwischen Leipzig und Tottenham inklusive aller Vorberichte und Interviews ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD.

Klostermann erleichtert über Spiel mit Zuschauern

Der erste Teil der Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League bei Sky:

Dienstag, 10. März

19:30 Uhr: RB Leipzig – Tottenham Hotspur, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 HD sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

19:30 Uhr: FC Valencia – Atalanta Bergamo, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

Mittwoch, 11. März

19:30 Uhr: Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 HD sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

19:30 Uhr: FC Liverpool – Atletico Madrid, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD

