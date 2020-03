“Man of the Match” Sabitzer: “Ein Abend für die Bücher”

via

RB Leipzig schaffte gestern Abend erstmals in der Klubgeschichte den Einzug in ein Champions League-Viertelfinale. Die “Bullen” setzten sich gegen Tottenham Hotspur zuhause nach einer überragenden Leistung mit 3:0 (Spielbericht + VIDEO-Highlights) durch und schalteten den englischen Vorjahresfinalisten mit einem Gesamtscore von 4:0 aus.

Aus einer starken Leipziger Mannschaft stach Kapitän Marcel Sabitzer, dem ein Doppelpack in Halbzeit eins gelang, noch heraus. Der ÖFB-Teamspieler wurde von der UEFA zum “Man of the Match” gekürt und sprach im Sky-Interview nach dem Spiel von einem “Abend für die Bücher”.

VIDEO-Highlights: RB Leipzig – Tottenham Hotspur 3:0