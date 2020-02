Nach Verletzungsschock: Lewandowski meldet sich zu Wort

Nach dem bärenstarken Auftritt in der Champions League beim FC Chelsea folgte ein großer Wermutstropfen für den FC Bayern: Robert Lewandowski fällt mehrere Wochen aus. Jetzt meldete sich der Torjäger zu Wort.

“Vielen Dank für all Eure freundlichen Worte der Unterstützung. Drückt mir die Daumen. Ich komme bald zurück und bin bereit, zu kämpfen”, schrieb Lewandowski am Mittwochabend auf Twitter.

Thank you for all your kind words of support🙏 Keep your fingers crossed. I'll be back soon and I'll be ready to fight 🤜🤛

