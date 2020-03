“Nehmt die Hände weg, ihr Idioten!”: Klopp wütet gegen eigene Fans

Kuriose Szene kurz vor Anpfiff der Partie zwischen dem FC Liverpool und Atletico Madrid: Liverpool-Trainer Jürgen Klopp kommt aus den Katakomben, die Fans strecken wie immer die Hände zum Abklatschen raus.

Aber nicht mit dem Reds-Coach! Klopp verweigert den Handschlag und richtet anschließend noch ein paar unschöne Worte in Richtung der eigenen Anhänger. Auf den Bilder ist klar zu erkennen, wie der Deutsche “Put your hands away, you fu…ing idiots” – auf deutsch “Nehmt eure Hände weg, ihr ver…ten Idioten” – ruft und damit in Zeiten von Corona klare Haltung zeigt.

Hier die Szene im Video:

