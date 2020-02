via

via Sky Sport Austria

Der FC Barcelona will sich im Champions League-Achtelfinal-Hinspiel beim SSC Neapel (heute ab 19:30 Uhr live in der Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD – mit Sky X kannst du die Champions League live streamen – monatlich kündbar) eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschaffen. Für Barca-Verteidiger Gerard Pique ist der FC Barcelona in dieser Saison aber nicht Favorit auf den Henkelpott.