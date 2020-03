PSG-Fans begleiten Teambus mit Bengalo-Show ins Stadion

Die Fans von PSG haben ihren Spielern auf dem Weg ins Stadion im wahrsten Sinne des Wortes nochmal ordentlich eingeheizt.

Obwohl das Champions-League-Rückspiel zwischen Paris-Saint Germain und dem BVB (live und exklusiv ab 21 Uhr bei Sky Sport Austria 1 HD – mit Sky X kannst das Spiel live streamen) ohne Zuschauer stattfinden muss, ließen sich die Pariser Anhämger nicht davon abhalten, ihre Mannschaft vor Anpfiff nochmal lautstark zu unterstützen.

PSG fans walking the bus to the stadium, as the game will be played behind closed doors due to the coronavirus. pic.twitter.com/CTJCw1Q6od

— Rob (@rbsfz) March 11, 2020