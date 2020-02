Real vs. ManCity & Lyon vs. Juve – so starten die Teams

via

Mit den Duellen zwischen Real Madrid und Manchester City sowie Olympique Lyon und Juventus Turin enden heute die Hinspiele des CL-Achtelfinales.

Real Madrid vs. Manchester City könnt ihr jetzt live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD sehen, Olympique Lyon vs. Juventus Turin zeigen wir in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2 HD.

Bei der Startelf entscheidet sich Real Madrid für junge Spieler wie Federico Valverde und Vinicius Junior – Gareth Bale und Toni Kroos sind vorerst nur Ersatz. Auch bei Manchester City fehlen mit Raheem Sterling und Sergio Agüero zwei bekannte Namen in der Anfangsformation.

Juventus Turin lässt wie erwartet geballte Offensivpower auflaufen; sowohl Cristiano Ronaldo, als auch Paulo Dybala sind in Lyon von Beginn an dabei.

