Schock für Tottenham: Auch Son fällt aus

Nach Harry Kane und Moussa Sissoko muss Tottenham Hotspur auch auf Heung-min Son verzichten. Der Angreifer fällt mehrere Wochen wegen einer Fraktur am rechten Arm aus.

Der Premier-League-Klub teilte die bittere Nachricht des Son-Ausfalls am Dienstag auf der Vereinsseite mit. Ausgerechnet einen Tag vor dem Aufeinandertreffen mit RB Leipzig in der Champions League (am Mittwoch ab 19:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 HD in der Achtelfinal-Konferenz – mit Sky X kannst du die Konferenz live streamen – ohne lange Bindung) ereilte die Spurs die Hiobsbotschaft.

Nach Kane und Sissoko: Son ist dritter Ausfall für Tottenham

Der Torjäger erlitt im Ligaspiel bei Aston Villa (3:2) am Sonntag eine Fraktur im rechten Arm. Der frühere Bundesliga-Profi muss operiert werden und fällt “einige Wochen” aus.

VIDEO-Highlights: Son schießt Spurs zum Sieg bei Aston Villa

Für Tottenhams Teammanager Jose Mourinho ist es nach den Verletzungen von Kapitän Kane und Mittelfeldspieler Sissoko der nächste personelle Rückschlag. Der Südkoreaner Son hatte gegen Aston Villa noch einen Doppelpack für die Spurs erzielt, darunter den Siegtreffer in der der vierten Minute der Nachspielzeit.

Bild: Getty Images