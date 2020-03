VIDEO: So will Favre seine Dortmunder auf das Geisterspiel einstellen

via

Viele der Fußballspiele finden nun ohne Zuschauer statt. Für alle Beteiligten eine komplett neue Situation.



BVB-Trainer Lucien Favre findet es sehr schade, ohne Fans spielen zu müssen. Für ihn gleicht das eigentliche Topspiel am Mittwochabend von der Stimmung eher einem Training. Doch man muss sich so schnell wie möglich an die neue Situation gewöhnen und auch mental bestmöglich darauf vorbereiten. Der Dortmund-Trainer kann die Maßnahmen dennoch verstehen:“Gesundheit hat Priorität.”

